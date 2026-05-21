Суспільство / Війна

​У Росії поскаржилися на атаку дронів і пожежу на Сизранському НПЗ

У Міноборони РФ кажуть, що збили 121 безпілотник.

Пожеж на Сизранському НПЗ
Фото: Astra

У Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Повідомляють також про пожежу на Сизранському НПЗ у Самарській області. Як пише Astra, у міноборони РФ звітують, що збили 121 дрон.

Повідомляють, що над промзоною НПЗ здіймається чорний дим.

Вночі у Самарській області діяв режим "Ковйор". Там закривали повітряний простір на всіх висотах. Пізніше губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев повідомив, що внаслідок атаки БПЛА на Сизрань загинули двоє людей і є поранені, він не уточнив їхню кількість і місце, де їх було травмовано.

АТ "Сизранський нафтопереробний завод" - одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури ПАТ "Роснефть". Підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, зріджені вуглеводневі гази та ін. У рік Сизранський НПЗ переробляє від 7 до 8,5 млн. тонн нафти.

Цей НПЗ був атакований 18 квітня. Тоді в результаті атаки БПЛА виникли два осередки займання.

