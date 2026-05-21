ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора російські війська втратили понад 900 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 352 980 осіб.

Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 910 солдатів РФ, 5 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, 2 РСЗВ, систему ППО. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 352 980 (+910) осіб 
  • танків – 11 943 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 591 (+5) од.
  • артилерійських систем – 42 454 (+54) од.
  • РСЗВ – 1 797 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 389 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 436 (+4) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 302 787 (+1 715) од.
  • крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 98 070 (+202) од.
  • спеціальна техніка – 4 207 (+1) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

