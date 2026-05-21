Протягом доби Росія 15 разів атакувала Дніпропетровську область. Поранені четверо людей

Пошкоджено будинки, підприємства, машини.  

Фото: Дніпропетровська ОВА в Telegram

Протягом доби в Дніпропетровській області були поранені четверо людей. Росіяни 15 разів били по п'яти районах: дронами, артилерією і бомбами.

У Дніпрі постраждали жінки 35 і 58 років. Вони лікуватимуться амбулаторно, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. 

В Кривому Розі поранено чоловіка 34 років. Пошкоджено підприємство. 

"На Нікопольщині потерпали Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура та підприємство. Поранений 42-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості", – сказав Ганжа. 

В Синельниківському районі пошкоджено будинок. В Павлоградському горіла вантажівка. 

  • Росіяни атакують Дніпропетровську область щоденно, зокрема активізували атаки по обласному центру. Вчора вночі ворог убив в Дніпрі двох людей. 
