Протягом доби Росія 15 разів атакувала Дніпропетровську область. Поранені четверо людей

Протягом доби в Дніпропетровській області були поранені четверо людей. Росіяни 15 разів били по п'яти районах: дронами, артилерією і бомбами.

У Дніпрі постраждали жінки 35 і 58 років. Вони лікуватимуться амбулаторно, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

В Кривому Розі поранено чоловіка 34 років. Пошкоджено підприємство.

"На Нікопольщині потерпали Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура та підприємство. Поранений 42-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості", – сказав Ганжа.

В Синельниківському районі пошкоджено будинок. В Павлоградському горіла вантажівка.