20 травня близько 21:30 на проспекті Героїв Харкова в Немишлянському районі Харкова сталась смертельна ДТП.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

"Попередньо встановлено, що 38-річний водій AUDI скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину поза межами пішохідного переходу", - повідомили в поліції.

Внаслідок ДТП загинув 18-річний хлопець. Також постраждала жінка. Її з травмами доставили до лікарні.

"На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.