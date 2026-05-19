Війна

Росіяни тричі за добу атакували депо "Нової пошти" в Харкові

Пошкоджені складські приміщення.

Фото: Харківська обласна прокуратура в Telegram

Від початку доби,19 травня, окупанти тричі атакували депо «Нової пошти» у Харкові.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Перший удар по території поблизу депо «Нової пошти» у Новобаварському районі міста завдали одразу після опівночі. Ввечері росіяни двічі атакували безпосередньо депо — близько 19:50 та 20:25. 

Внаслідок влучань пошкоджено складські приміщення. Ніхто з працівників не постраждав.

Як повідомили в прокуратурі, за попередніми даними, ворог застосував БпЛА типу «Герань-2».

  • Російська армія атакувала Харків і область. У Покотилівці Харківського району внаслідок атаки безпілотником загинула жінка 69 років. Ще троє людей поранені, зокрема – дитина.
