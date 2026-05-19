Постпред України в ООН порадив Небензі не скаржитися на "страждання" росіян: "Це - бумеранг війни"

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник наголосив, що Росія зазнає значних втрат на фронті, стикається з економічним тиском і поступово втрачає здатність до наступальних дій.

Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

"Припиніть скаржитися на «страждання» росіян", – сказав Мельник, звертаючись до постпреда Росії при ООН Василя Небензі.

"Те, що зараз переживає Росія, – це бумеранг війни, розв’язаної Путіним проти України, який повертається з потрійною силою і вражає з болісною точністю ту саму руку, яка його запустила", – додав він.

Мельник традиційно вставив у свій виступ слова російською мовою: "Хватит слезы лить ручьем и устраивать этот «плач Ярославны». Это вам не «Слово о полку Игореве".

Дипломат наголосив, що Україна не завдає ударів по цивільних об’єктах, на відміну від Росії.

"Збройні сили України ніколи не націлюються на цивільних. Ми знищуємо лише військові об’єкти в повній відповідності до міжнародного гуманітарного права", – сказав Мельник.

Він також зазначив, що навіть російські зет-блогери визнають проблеми на фронті та критикують ситуацію для російської армії. А деякі російські "військові експерти" попереджають, що Путін програє цю війну.

Мельник зауважив, що російські втрати сягають близько 1,4 млн убитими й покаліченими, а економічний тиск усередині РФ зростає.

Україна завдає стратегічних ударів по військових цілях на території Росії, зокрема - на глибину понад 1000 км, і впливає на її нафтопереробну інфраструктуру. Мельник назвав це "стратегічною нейтралізацією військових активів" Росії та заявив, що такі дії змінюють ситуацію на полі бою. Мельник навів приклад села Мала Токмачка в Запорізькій області: він зазначив, що спроби Росії захопити населений пункт тривають понад 1500 днів і стали прикладом провалу військових амбіцій Москви.

"Мала Токмачка символізує не лише тактичний глухий кут, а й ширше руйнування російського наративу про неминучу перемогу", - додав дипломат.

