В Україні відновили роботу вело-, мото- та кінних патрулів Нацполіції

Зокрема, мото- та велопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими. 

Кінний патруль
Фото: Нацполіція

Вело-, мото- та кінні патрулі Національної поліції повертаються на вулиці. 

Про це повідомив у Telegram перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, у Києві від сьогодні у парках, на набережних, у скверах, зонах відпочинку та на центральних вулицях знову будуть працювати патрульні на мотоциклах та конях.

Також на дороги Хмельницького, Кривого Рогу, Львова та Житомира вже виїхали велопатрульні. З кінця травня в Рівному, Одесі, Чернігові та Івано-Франківську про безпеку дорожнього руху також дбатимуть додаткові екіпажі велопатрульних.

Мотопатрульних можна буде побачити в Рівному, Львові, Чернівцях, Одесі, Ізмаїлі, Миколаєві, Полтаві, Луцьку, Хмельницькому та Вінниці

"Кінний патруль оперативно дістанеться будь-якої паркової місцевості, куди не проїде авто, щоб допомогти громадянам чи припинити правопорушення. Мото- та велопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже завдяки мобільності, оминаючи затори, можуть швидко дістатися місця події та надати домедичну допомогу", - зазначив Білошицький.

