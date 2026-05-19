Від російського дрона загинув житель Сумщини

Раніше він виїхав із Хотінської громади до Сум через ворожі обстріли.

19 травня у Сумському районі виявили тіло загиблого цивільного.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

«38-річний чоловік загинув внаслідок прицільного удару російського дрона на дорозі між Хотінською та Сумською громадами. Він мешканець Хотінської громади. Через постійні ворожі обстріли він разом із рідними раніше евакуювався до Сум», - розповів очільник області.

Григоров додав, що всі обставини та деталі трагедії з’ясовують.