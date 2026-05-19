У Києві за рік через ЦНАПи зареєстрували 2 486 собак і 295 котів

За рік у Києві через Центри надання адміністративних послуг зареєстрували майже 2,8 тисячі домашніх тварин - 2 486 собак і 295 котів.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

У "Київській міській лікарні ветеринарної медицини" подякували працівникам ЦНАПів за продуктивну співпрацю. А також нагадали, що реєстрація домашньої тварини – це офіційне внесення інформації про тварину та її власника до муніципального реєстру міста.

Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, яке підтверджує право власності на улюбленця та жетон з індивідуальним QR-кодом.

Ветеринари наголошують, що реєстрація:

допомагає оперативно ідентифікувати тварину у разі її втрати – наприклад, якщо загубленого собаку чи кота знаходять на вулиці, за даними реєстру можна швидко встановити контакт із власником;

забезпечує правовий захист інтересів власника та тварини – зокрема, у випадках спорів щодо права власності, втрати тварини, її викрадення або необхідності підтвердити факт утримання тварини;

сприяє контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних норм – наприклад, дає змогу відстежувати наявність обов’язкових щеплень проти сказу та інших профілактичних ветеринарних заходів;

впливає на розвиток міської інфраструктури для утримання домашніх тварин – дані реєстру допомагають місту планувати облаштування майданчиків для вигулу, встановлення урн для прибирання за тваринами та розвиток інших pet-friendly рішень.

Реєстрація собак – обов’язкова, котів – за бажанням власника.

Зареєструвати тварину можна через ЦНАП або безпосередньо у КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини". Спростити процес реєстрації можна самостійно заповнивши картку на pets.kyivcity.gov.ua.