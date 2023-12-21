У "Дії" з’являться електронні ветпаспорти домашніх тварин

Реєстрація тварин буде безкоштовною і для ветеринарів, і для власників.

У застосунку "Дія" з’являться електронні ветеринарні паспорти домашніх тварин.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики України.

Зазначається, що Кабінет міністрів прийняв Постанову про запуск проєкту з запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Ця ініціатива Мінагрополітики, Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Міністерства цифрової трансформації "стане початком важливих змін у державній політиці у сфері поводження з домашніми тваринами".

"Прибирається монополія державних клінік на реєстрацію тварин. Цей проєкт дозволить усім ветеринарам, які працюватимуть з Реєстром, видавати ветеринарні паспорти державного зразка. Водночас реєстрація тварин буде безкоштовною і для ветеринарів, і для власників домашніх тварин", - розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик на Міжнародній науково-практичній ветеринарній конференції IVC Winter 2023 під час презентації Єдиного реєстру домашніх тварин.

Він зазначив, що створення цього реєстру відбувається без залучення коштів державного бюджету, а виключно коштом міжнародної донорської допомоги в рамках програми "Інноваційна лабораторія підтримки асоціації Україна-ЄС", яку здійснюють Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) та "Фонд Східна Європа".

Заступниця голови Держспоживслужби Ольга Шевченко зазначила, що для забезпечення ефективності профілактики сказу і протидії зростанню чисельності безпритульних тварин принциповим є можливість комплексного обліку домашніх тварин.

"Крім цього, недосконалість обліку домашніх тварин відділяла Україну від європейських стандартів поводження з домашніми тваринами та створювала перепони для виїзду українців за кордон разом зі своїми улюбленцями... Однак уже зараз в проєкті, який запроваджує уряд, передбачено, що створений Реєстр буде інтегруватись з пошуковою системою Europetnet", - додала Шевченко.

Серед переваг для власників, які створює Реєстр, ініціатори проєкту називають можливість відновлення документів на тварину та підтвердження права власності на неї, полегшення пошуку зниклих тварин, а згодом — відображення електронних ветпаспортів у застосунку "Дія".

На заході також виступила представниця Міжнародного фонду захисту тварин Наталія Гозак, яка висловила свою підтримку проєкту. Вона також оголосила про готовність Фонду надати українським ветеринарам, які зацікавлені запроваджувати реєстрацію тварин, грантову допомогу для компенсації видатків на чіпування, аби зробити цю послугу доступнішою.