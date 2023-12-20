Головне за середу, 20 грудня: бої на лівобережжі Дніпра, українська Cobra, 150 млн євро від ЄС

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 89 бойових зіткнень.

Ворог намагається вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра. Здійснив 29 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат.

Ворог завдав 5 ракетних та 31 авіаційного удару, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 атаки противника поблизу Білогорівки Луганської області; східніше Тернів та Спірного Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 20 грудня – в нашій новині.

Анонсований учора президентом один мільйон українських дронів, які мають виготовити впродовж 2024 року, це суто FPV. Крім них, вироблятимуть інші, написав у Telegram міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

За його словами, уже за грудень цього року мають виготовити понад 50 000 FPV-безпілотників. Окрім них, Україна наступного року може виробити понад 10 000 ударних дронів середньої дальності (сотні км) та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км.

"Всі виробничі спроможності готові, контрактація на 2024 рік розпочинається", – заявив він.

До слова, у серійне виробництво запустили український дрон Cobra. Собівартість безпілотника складає 2 тисячі доларів, що є дешевшим за закордонні аналоги.

Про це повідомили в "Армії дронів". "Головна ідея проєкту полягає в зменшенні кількості людей, які ризикують своїм життям. Тобто замінити їх роботами, дронами", — повідомляє команда розробників із Кривого Рогу.

Для здешевлення виробництва розробники вирішили використати метал, а не композитні матеріали.

На сайті BuildingTech йдеться, що корпус дронів Cobra створювали за тією ж технологією, що й літаки. Це дало змогу значно збільшити їхню швидкість і знизити вартість, пишуть у матеріалі. Попри те, що для виробництва також використовуються легкі матеріали на кшталт дерева, пінопласту або композиту, українські інженери змогли домогтися переваги завдяки використанню клепаної сталі.

"Виготовлення одного безпілотника займає всього три години, що є дуже швидким і ефективним процесом. Водночас конструкція безпілотника може бути змінена за кілька днів, щоб надати йому інших розмірів, форми або схеми", — ідеться в повідомленні.

Ударний безпілотник може долати відстань у 300 кілометрів.

За добу з України по всій ділянці західного кордону виїжджають близько 6000 чоловіків призовного віку. З них за системою "Шлях" як волонтери 150-200 чоловіків. Такі дані озвучив на брифінгу начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковник Ігор Матвійчук.

За його словами, найбільше виїжджають водії вантажних перевезень, супроводжуючі осіб з інвалідністю, а також самі особи з інвалідністю, і багатодітні чоловіки, які виховують троє і більше дітей.

При цьому прикордонник зазначає, що система вимагає удосконалення. Крім того, чимало людей, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби.

20 грудня Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від Євросоюзу, повідомляє Міністерство фінансів.

Ці кошти є частиною Угоди між Україною та ЄС про фінансування програми “Підтримка швидкого відновлення України (контракт із розбудови держави та посилення стійкості)”.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що грантове фінансування допоможе з відновленням критично важливих об’єктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Йдеться про транспортну інфраструктуру, комунальні об’єкти і послуги, а також соціальну інфраструктуру та житлові приміщення.

Другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року. Кошти скерують як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.

Новим представником президента у Верховній Раді стала Галина Михайлюк.

Про це йдеться в указі президента №823/2023 від 20 грудня цього року. “Призначити Михайлюк Галину Олегівну Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)”, – йдеться в документі.

7 грудня Зеленський звільнив з цієї посади Федора Веніславського без зазначення причини.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!