Галина Михайлюк є нардепом від партії “Слуга народу” і заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Раніше посаду представника президента у ВР займав Федір Веніславський.

Новим представником президента у Верховній Раді стала Галина Михайлюк.

Про це йдеться в указі президента №823/2023 від 20 грудня цього року.

“Призначити Михайлюк Галину Олегівну Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)”, – йдеться в документі.

7 грудня Зеленський звільнив з цієї посади Федора Веніславського без зазначення причини.

Що відомо про Галину Михайлюк