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Новим представником президента у Верховній Раді стала Галина Михайлюк

Галина Михайлюк є нардепом від партії “Слуга народу” і заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Раніше посаду представника президента у ВР займав Федір Веніславський.

Новим представником президента у Верховній Раді стала Галина Михайлюк
Галина Михайлюк
Фото: facebook/Галина Михайлюк

Новим представником президента у Верховній Раді стала Галина Михайлюк

Про це йдеться в указі президента №823/2023 від 20 грудня цього року. 

“Призначити Михайлюк Галину Олегівну Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)”, – йдеться в документі.

7 грудня Зеленський звільнив з цієї посади Федора Веніславського без зазначення причини. 

Що відомо про Галину Михайлюк 

  • Галина Михайлюк є народним депутатом IX скликання від партії “Слуга народу” і заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
  • У 2015–2019 роках була радником з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Керівник проєктів «Поліпшення законодавчих можливостей у сфері реформування сектору цивільної безпеки у Верховній Раді України за допомогою кращих практик ЄС» та «Посилення ролі Верховної Ради України в покращенні регуляторної політики шляхом постоцінювання впливу законодавства».
  • Співголова депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Японією та Австралією.
  • Доктор юридичних наук (2018), правознавець.
  • Гостьовий лектор Університету Арканзасу (США), професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2012—2022), доцент Українського вільного університету в Мюнхені.
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