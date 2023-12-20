Новим представником президента у Верховній Раді стала Галина Михайлюк.
Про це йдеться в указі президента №823/2023 від 20 грудня цього року.
“Призначити Михайлюк Галину Олегівну Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)”, – йдеться в документі.
7 грудня Зеленський звільнив з цієї посади Федора Веніславського без зазначення причини.
Що відомо про Галину Михайлюк
- Галина Михайлюк є народним депутатом IX скликання від партії “Слуга народу” і заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
- У 2015–2019 роках була радником з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Керівник проєктів «Поліпшення законодавчих можливостей у сфері реформування сектору цивільної безпеки у Верховній Раді України за допомогою кращих практик ЄС» та «Посилення ролі Верховної Ради України в покращенні регуляторної політики шляхом постоцінювання впливу законодавства».
- Співголова депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Японією та Австралією.
- Доктор юридичних наук (2018), правознавець.
- Гостьовий лектор Університету Арканзасу (США), професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2012—2022), доцент Українського вільного університету в Мюнхені.