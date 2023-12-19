До Києва прибув новий посол Польщі в Україні Ярослав Гузи, передає РАР.

Гузи подав копії вірчих грамот до Міністерства закордонних справ України і зазначив, що очікує на візит до нашої держави польського глави МЗС Радослава Сікорського.

Новий посол наголосив, що під час своєї роботи продовжить і реалізує "все те добре, що було під час війни і те, що планує реалізувати нова влада".

Хто представляє "нову владу" у Польщі

Минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу в нового уряду Дональда Туска.

Туск заявив, що новий уряд розв'язуватиме проблеми, які останнім часом постали між Варшавою і Києвом. Йдеться, зокрема, про блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною, де з польського боку накопичилися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок.

Хто такий Ярослав Гузи