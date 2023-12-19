До Києва прибув новий посол Польщі в Україні Ярослав Гузи, передає РАР.
Гузи подав копії вірчих грамот до Міністерства закордонних справ України і зазначив, що очікує на візит до нашої держави польського глави МЗС Радослава Сікорського.
Новий посол наголосив, що під час своєї роботи продовжить і реалізує "все те добре, що було під час війни і те, що планує реалізувати нова влада".
Хто представляє "нову владу" у Польщі
- Минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу в нового уряду Дональда Туска.
- Туск заявив, що новий уряд розв'язуватиме проблеми, які останнім часом постали між Варшавою і Києвом. Йдеться, зокрема, про блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною, де з польського боку накопичилися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок.
Хто такий Ярослав Гузи
- Гузи - історик і журналіст, а також соціолог за освітою. У комуністичні часи провадив активну опозиційну діяльність, за що його інтернували. На початку 90-х років він був радником тодішнього міністра оборони, потім займався підприємництвом. Дружина - відома польська журналістка, гендиректорка телеканалу "Белсат" Агнєшка Ромашевська-Гузи.
- На посаді посла Польщі в Україні Гузи змінить Бартоша Ціхоцького, який обіймав її з лютого 2019 року.