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До Києва прибув новий посол Польщі в Україні

Також має відбутися візит нового керівника МЗС Польщі.

До Києва прибув новий посол Польщі в Україні
Анджей Дуда і Ярослав Гузи
Фото: Kancelaria Prezydenta RP

До Києва прибув новий посол Польщі в Україні Ярослав Гузи, передає РАР.

Гузи подав копії вірчих грамот до Міністерства закордонних справ України і зазначив, що очікує на візит до нашої держави польського глави МЗС Радослава Сікорського. 

Новий посол наголосив, що під час своєї роботи продовжить і реалізує "все те добре, що було під час війни і те, що планує реалізувати нова влада".

Хто представляє "нову владу" у Польщі

  • Минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу в нового уряду Дональда Туска.
  • Туск заявив, що новий уряд розв'язуватиме проблеми, які останнім часом постали між Варшавою і Києвом. Йдеться, зокрема, про блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною, де з польського боку накопичилися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок.

Хто такий Ярослав Гузи

  • Гузи - історик і журналіст, а також соціолог за освітою. У комуністичні часи провадив активну опозиційну діяльність, за що його інтернували. На початку 90-х років він був радником тодішнього міністра оборони, потім займався підприємництвом. Дружина - відома польська журналістка, гендиректорка телеканалу "Белсат" Агнєшка Ромашевська-Гузи.
  • На посаді посла Польщі в Україні Гузи змінить Бартоша Ціхоцького, який обіймав її з лютого 2019 року.
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