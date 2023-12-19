У Києві пройшла річна пресконференція президента Володимира Зеленського. Участь у заході взяли українські та іноземні журналісти.
Повідомлення з анонсом пресконференції з'явилося учора. Місце і час проведення до останнього тримали в секреті з безпекових міркувань.
За даними речника Сергія Никифорова, озвученими ведучою Радіо Свобода, на захід акредитували близько 120 медіа.
У вступному слові Зеленський подякував за велику перемогу на Чорному морі. Він сказав, що за кордоном високо оцінюють позбавлення Росії домінування в Чорному морі.
Також він відзначив посилення протиповітряної оборони.
"Було таке у мене таке серйозне відрядження. Кілька – не буду казати кількість – нових систем Patriot будуть в Україні, захищати нашу державу", – сказав він.
Окрім професійних медіа, на захід акредитували телеграм-канали Труха і Украина сейчас. Про те, з кими можуть бути пов'язані ці телеграм-канали, читайте в матеріалі Руху Чесно. При цьому не акредитували деякі великі ЗМІ, наприклад, Цензор.нет, з головредом якого Юрієм Бутусовим у президента була суперечка на конференції 2021.
- У квітні 2022 Зеленський дав пресконференцію в укритті на станції київського метро.
- Перша за час повномасштабної війни пресконференція президента, що транслювалася наживо онлайн, відбулася 24 лютого 2023 – в річницю повномасштабного нападу росіян.
- Попередня до сьогоднішньої велика пресконференція президента відбулася на День журналіста в червні.
- 16 жовтня президент проводив закриту зустріч із невеликим колом медіа. Серед тих, кого покликали, теж був канал "Труха".