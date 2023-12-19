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Зеленський провів підсумкову пресконференцію. Трансляція онлайн

Попередня велика пресконференція президента була в червні на День журналіста. 

Зеленський провів підсумкову пресконференцію. Трансляція онлайн
Фото: EPA/UPG

У Києві пройшла річна пресконференція президента Володимира Зеленського. Участь у заході взяли українські та іноземні журналісти.

Повідомлення з анонсом пресконференції з'явилося учора. Місце і час проведення до останнього тримали в секреті з безпекових міркувань.

За даними речника Сергія Никифорова, озвученими ведучою Радіо Свобода, на захід акредитували близько 120 медіа. 

У вступному слові Зеленський подякував за велику перемогу на Чорному морі. Він сказав, що за кордоном високо оцінюють позбавлення Росії домінування в Чорному морі.

Також він відзначив посилення протиповітряної оборони. 

"Було таке у мене таке серйозне відрядження. Кілька – не буду казати кількість – нових систем Patriot будуть в Україні, захищати нашу державу", – сказав він.

Окрім професійних медіа, на захід акредитували телеграм-канали Труха і Украина сейчас. Про те, з кими можуть бути пов'язані ці телеграм-канали, читайте в матеріалі Руху Чесно. При цьому не акредитували деякі великі ЗМІ, наприклад, Цензор.нет, з головредом якого Юрієм Бутусовим у президента була суперечка на конференції 2021.

  • У квітні 2022 Зеленський дав пресконференцію в укритті на станції київського метро.
  • Перша за час повномасштабної війни пресконференція президента, що транслювалася наживо онлайн, відбулася 24 лютого 2023 – в річницю повномасштабного нападу росіян.
  • Попередня до сьогоднішньої велика пресконференція президента відбулася на День журналіста в червні. 
  • 16 жовтня президент проводив закриту зустріч із невеликим колом медіа. Серед тих, кого покликали, теж був канал "Труха".
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