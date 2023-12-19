Попередня велика пресконференція президента була в червні на День журналіста.

У Києві пройшла річна пресконференція президента Володимира Зеленського. Участь у заході взяли українські та іноземні журналісти.

Повідомлення з анонсом пресконференції з'явилося учора. Місце і час проведення до останнього тримали в секреті з безпекових міркувань.

За даними речника Сергія Никифорова, озвученими ведучою Радіо Свобода, на захід акредитували близько 120 медіа.

У вступному слові Зеленський подякував за велику перемогу на Чорному морі. Він сказав, що за кордоном високо оцінюють позбавлення Росії домінування в Чорному морі.

Також він відзначив посилення протиповітряної оборони.

"Було таке у мене таке серйозне відрядження. Кілька – не буду казати кількість – нових систем Patriot будуть в Україні, захищати нашу державу", – сказав він.

Окрім професійних медіа, на захід акредитували телеграм-канали Труха і Украина сейчас. Про те, з кими можуть бути пов'язані ці телеграм-канали, читайте в матеріалі Руху Чесно. При цьому не акредитували деякі великі ЗМІ, наприклад, Цензор.нет, з головредом якого Юрієм Бутусовим у президента була суперечка на конференції 2021.