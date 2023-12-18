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Денис Шмигаль про 12-й пакет санкцій ЄС: агресор має відчути ціну розв'язаної війни та дорого заплатити

Санкційни тиск на Росію має тривати.

Денис Шмигаль про 12-й пакет санкцій ЄС: агресор має відчути ціну розв'язаної війни та дорого заплатити
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на схвалення 12-го пакета санкцій ЄС. Він зазначив, що санкційний тиск на Росію має системно тривати, щоб знекровити російську військову машину,  – йдеться у повідомленні прем'єра в Telegram.

"ЄС підтримав 12-й пакет санкцій проти росії! Пакет передбачає низку секторальних обмежень. Серед них: поступова заборона на імпорт російських алмазів, заборона на надання програмного забезпечення для промислового виробництва, розширена заборона на імпорт з росії зрідженого нафтового газу, чавуну, чорних металів", – пише Шмигаль.

Також запроваджено часткову заборону транзиту через Росію товарів, які можуть збільшити промислові потужності, посилено механізм обмеження цін на російську нафту. Крім того, ЄС розширив заборону на експорт компонентів безпілотників і високотехнологічних товарів.

"Тиск на росію повинен системно продовжуватися. Щоб знекровити російську воєнну машину. Щоб агресор відчув ціну розв’язаної війни та дорого заплатив за страждання й руйнування, завдані Україні", – зазначає він.

  • Рада ЄС ухвалила 18 грудня дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів через агресивну війну Росії проти України. Крім економічних санкцій, Рада ЄС вирішила внести до списку значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.
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