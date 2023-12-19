Bihus.info: Арахамія їздив за кордон на авто підозрюваного в двох справах бізнесмена Кауфмана

Нардеп каже, що має давні відносини з Кауфманом, а авто його брав, бо на своєму за кордон поїхати не може.

Керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія їздив за кордон на автомобілі одеського бізнесмена Бориса Кауфмана – фігуранта розслідувань Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорпрокуратури. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Журналісти зафіксували виїзд за кордон Арахамії та його дружини 31 серпня 2023 на автомобілі Toyota. Арахамія не заперечує, що використовував авто мільйонера Кауфмана.

Нардеп стверджує, що має з Кауфманом тривалі особисті відносини, а авто його брав, бо не може їздити за кордон на своєму через тонування дверей.

"Коли я їжджу через Варшаву, я на своїй машині не переміщаюсь. Я доїжджаю до Одеси, а потім прошу дай мені машину, щоб пересісти до Кишинева...Бо в мене тоновані двері, через кордон не можна з тоніровкой переїжджати", – сказав у коментарі журналістам нардеп.

На зауваження про те, що Кауфман є фігурантом кримінальних проваджень, і чи не є конфліктом інтересів використання його авто, Арахамія сказав, що НАБУ є незалежним органом.

"Який конфлікт інтересів – що я, знаючи його десять років, попросив машину переїжджати – я ж не приховую цей факт, зверніть увагу. Я в цьому не бачу великої проблеми", – сказав нардеп, додавши, що якщо журналісти проблему бачать, то він братиме машину не в Кауфмана.

Арахмія також використовував Mercedes, оформлений на "Тедіс-Україна" – одну з компаній Кауфмана. Це найбільший дистриб'ютор тютюнових виробів і він має зв'язок із РФ. У 2012-2013 Кауфман за домовленостями з двома росіянами, які були монополістами на російському ринку тютюнових виробів, купили фірму "Мегаполіс-Україна", що змінила назву на "Тедіс". Кауфману там належить майже 50%.

Журналісти зазначили, що Арахамія вніс правку до законопроєкту про поштові відправлення – документу, що взагалі ніяк не стосувався тютюнового бізнесу. Правка стосувалася зниження акцизів на сигарети для IQOS і GLO. Це могло б призвести до зниження надходжень до бюджетів.

"А зараз ви побачите, як коли ми дякуючи усім нам, відкрили перемовну процедуру в ЄС, і побачимо, що це буде не мій вже закон, а це буде норма, яка буде нам нав'язана Євросоюзом, бо в них диференціація ставок на ціни на табачні вироби, вона навіть доходить 50%. Це до Кауфмана не мало ніякого стосунку, я тоді це робив по результатах зустрічі з великою четвіркою табачних компаній – найбільших платників податків", – сказав депутат.

На зауваження журналістки про те, що ці компанії – партнери Кауфмана, парламентар сказав, що так сказати не можна.

Арахамія і раніше використовував майно, що належить бізнесменам, а також мав із ними зв'язки. У 2020 він привів на Банкову Бориса Баума, який став курувати гральний бізнес. Арахамія використовував чартер, який, за даними журналістів, міг оплатити агробізнесмен Юрій Калюжний. Також він декілька разів використовував літак олігарха Дмитра Фірташа. Крім того, Арахамію на авто забирав бізнесмен Давітян. Разом із ним нардеп вів переговори з Фірташем у Відні. Окрім того, депутат відвідував ресторан, де тіньовий "офіс" влаштував бізнесмен Суто Мамоян.

Борис Кауфман – хто це?

Борис Кауфман раніше займався алкогольним бізнесом, в тому числі в Росії. Очолював корпорацію, серед активів якої були Одеський перший лікеро-горілчаний завод, винний Ізмаїльський завод, Одеський завод шампанських вин.

Потім у 2008 він продав російську торгову марку алкоголю і наприкінці 2000-х вийшов з алкогольного бізнесу.

Активом бізнесмена називали аеропорт "Одеса". Був депутатом Одеської міськради. 2006-го балотувався до Верховної Ради за списком (під №29) Народного блоку Литвина. Кауфмана називали власником групи Vertex United, а також він є співвласником гіганта Тедіс-Україна.

Борис Кауфман має декілька підозр, зокрема в створенні і участі в злочинній організації. Другим фігрунатом у цій справі є Олександр Грановський. Слідство встановило, що восени 2021 року після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова.

За даними слідства, ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом. По цій справі Кауфман вийшов із СІЗО під заставу в 129 млн гривень.

У 2023 Кауфман і Грановський отримали нову підозру – за події в 2011 році і можливе незаконне заволодіння майном аеропорту "Одеса" та привласнення коштів від роботи аеропорту.

Кауфмана взяли під варту з можливістю застави в майже 270 млн гривень, але потім суддя скасував СІЗО і залишив заставу в 155 млн гривень. Гроші за бізнесмена внесли і він вийшов на волю. Через місяць заставу збільшили до 180 млн. Кауфман після обрання запобіжного заходу отримував дозвіл їздити з Одеси до Києва.