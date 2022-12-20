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Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП

Мамоян потрапляв у фокус журналістів кілька разів.

Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Фото: скрін

Маловідомий професійною діяльністю народний депутат від колишньої ОПЗЖ ("Платформа за життя і мир") Суто Мамоян проводить зустрічі з чинними і колишніми політиками в столичному ресторані "Їшак". Одночасно з його перебуванням у цьому закладі були помічені, зокрема, ексголова КМДА, чинний депутат Київради Олександр Попов, фігурант кримінальної справи про заволодіння 50 млн гривень вугледобуваних підприємств Дмитро Вацнер, а також Андрій Кравець – так званий завгосп експрезидента Віктора Януковича. 

Крім того, з ним зустрічався голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Про це йдеться у розслідуванні УП.

За словами журналістів, Арахамія підтвердив їм зустріч із Суто Мамояном. 

"За інформацією УП в бізнес-колах, в "Їшаку" народний депутат Мамоян використовує декілька приміщень. Одне – для перемовин, друге – для гри в карти і спілкування", – стверджують журналісти. 

Другий брат Суто Мамояна, Сергій Мамоян, депутат Київради від ОПЗЖ, теж був помічений на зустрічах. До закладу заходив і Сергій Короткіх, один із колишніх лідерів партії "Національний корпус". 

"Одного разу нам вдається зафіксувати візит до "Їшака" і колишнього голови Держінвестпроекту Владислав Каськіва, який у 2020 році був обраний депутатом Закарпатської обласної ради, і також від ОПЗЖ", – зазначили журналісти.

Після втечі Януковича Каськів був оголошений в розшук і екстрадований з Панами в Україну.

Журналісти також зазначили, що за кілька днів спостережень за "Їшаком" поліція декілька разів обшукувала знімальну групу.

Мамоян потрапляв у фокус журналістів кілька разів. Наприклад, коли декларував автівки Land Cruiser, які нібито купив за 20 000 гривень, бо "вони були биті", а також квартири, які "подарувала мама".

Вдруге – коли Мамоян купив Rolls Roys вартістю в 400 000 євро. 

"І хоча деякі надбання трапилися в Мамояна ще до обрання до Верховної Ради, він та його колеги, схоже, не сильно комплексують стосовно витрат на охорону та розкішний спосіб життя", – вважають журналісти. 

Нагадаємо, депутат Суто Мамоян є власником авто, на якому зник чоловік, який намагався "зухвало сфотографувати" колишню голову МОЗ України Уляну Супрун.

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