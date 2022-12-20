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Помічник держсекретаря США з енергетичних питань відвідав Київ

Джеффрі Паєтт заявив, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Помічник держсекретаря США з енергетичних питань відвідав Київ
Фото: greece-is.com

Помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, який координує підтримку України у цій сфері, відвідав Київ.

“Я знаю, що Україна переможе, і, як неодноразово заявляв Президент Байден, Сполучені Штати будуть підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно”, – написав Паєтт у Твіттері.

У повідомленні також зазначено, що його візит до України продемонстрував міцну підтримку України з боку США на тлі невпинних атак Росії.

Нагадаємо, минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена надіслала першу партію допомоги на енергетичне обладнання, яка загалом складає 53 мільйони доларів і про яку було оголошено у листопаді.

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