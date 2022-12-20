Джеффрі Паєтт заявив, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, який координує підтримку України у цій сфері, відвідав Київ.

“Я знаю, що Україна переможе, і, як неодноразово заявляв Президент Байден, Сполучені Штати будуть підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно”, – написав Паєтт у Твіттері.

У повідомленні також зазначено, що його візит до України продемонстрував міцну підтримку України з боку США на тлі невпинних атак Росії.

“Я знаю, що Україна переможе, і, як неодноразово заявляв Президент Байден, Сполучені Штати будуть підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно”. Візит @AsstSecENR Пайєтта до Києва продемонстрував міцну підтримку України з боку США на тлі невпинних атак Росії. pic.twitter.com/HV1TfsAuOd — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 19, 2022

Нагадаємо, минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена надіслала першу партію допомоги на енергетичне обладнання, яка загалом складає 53 мільйони доларів і про яку було оголошено у листопаді.