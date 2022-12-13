Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Посилення ППО. Made in Germany
Посилення ППО. Made in Germany
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
ГоловнаСуспільствоВійна

США відправили Україні перший пакет енергетичної допомоги з обладнанням на $13 млн

Джерела Reuters повідомили, що цього тижня запланована відправка ще двох літаків. 

США відправили Україні перший пакет енергетичної допомоги з обладнанням на $13 млн
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Пентагону

США відправили до України першу частину енергетичної допомоги. Сума обладнання складає $13 млн, пише Reuters із посиланням на посадовців. Один зі співрозмовників агентства повідомив, що цього тижня зі Сполучених Штатів вилетять ще два літаки з обладнанням.

Росія "навмисно намагається заморозити українців до смерті, коли ми вступаємо в зиму", заявив високопоставлений посадовець США. 

"Наша стратегія наразі полягає в першу чергу в тому, щоб допомогти Україні захистити себе від цих навмисних атак на цивільну енергетичну інфраструктуру, оскільки це може стати гуманітарною катастрофою", – заявив він. 

Інший американський посадовець сказав, що обладнання вилетіло з військової бази США. Перший транш є частиною допомоги в розмірі 53 мільйонів доларів, оголошеної минулого місяця після того, як Україна заявила, що їй потрібні трансформатори та генератори, а також системи ППО.

Нагадаємо, 30 листопада США оголосили про виділення українцям обладнання на 53 млн доларів для відновлення понищеної окупантами енергетичної інфраструктури: це, зокрема трансформатори і автоматичні вимикачі, транспорт. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також