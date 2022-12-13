США відправили Україні перший пакет енергетичної допомоги з обладнанням на $13 млн

Джерела Reuters повідомили, що цього тижня запланована відправка ще двох літаків.

США відправили до України першу частину енергетичної допомоги. Сума обладнання складає $13 млн, пише Reuters із посиланням на посадовців. Один зі співрозмовників агентства повідомив, що цього тижня зі Сполучених Штатів вилетять ще два літаки з обладнанням.

Росія "навмисно намагається заморозити українців до смерті, коли ми вступаємо в зиму", заявив високопоставлений посадовець США.

"Наша стратегія наразі полягає в першу чергу в тому, щоб допомогти Україні захистити себе від цих навмисних атак на цивільну енергетичну інфраструктуру, оскільки це може стати гуманітарною катастрофою", – заявив він.

Інший американський посадовець сказав, що обладнання вилетіло з військової бази США. Перший транш є частиною допомоги в розмірі 53 мільйонів доларів, оголошеної минулого місяця після того, як Україна заявила, що їй потрібні трансформатори та генератори, а також системи ППО.

Нагадаємо, 30 листопада США оголосили про виділення українцям обладнання на 53 млн доларів для відновлення понищеної окупантами енергетичної інфраструктури: це, зокрема трансформатори і автоматичні вимикачі, транспорт.