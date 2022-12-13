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Мері Акопян обговорила розслідування воєнних злочинів РФ з катарськими колегами

Розмова відбулася у відеоформаті.

Мері Акопян обговорила розслідування воєнних злочинів РФ з катарськими колегами
Мері Акопян
Фото: ДСНС

Катарські партнери запевнили в підтримці міністерства внутрішніх справ України.

Про це йшлося під час відеоконференції заступника міністра внутрішніх справ України Мері Акопян із заступником міністра внутрішніх справ Держави Катар Абдулазізом бін Фейсалом Аль-Тані. 

Під час зустрічі акцентували увагу на тематиках розмінування територій, охорони державного кордону, забезпечення підтримки населення в зимовий період.

Також предметом розмови стали розслідування воєнних злочинів, скоєних окупантами, та можливості з технічної підтримки Експертної служби МВС України. 

Мері Акопян зорієнтувала катарську сторону, що органи системи МВС задля належного виконання своїх завдань, мають потребу в автомобілях, зокрема високої прохідності, та обладнання для обігріву громадян, аби вони могли пережити найскладнішу в історії незалежної України зиму.

Особливу увагу сторони приділили співробітництву в галузі протидії кіберзлочинності, зокрема захисту від кібератак, блокуванню джерел дезінформації та ворожої пропаганди.
“Катарська сторона тим часом побажала успіхів українському народу в час складних випробувань і запевнила в готовності підтримувати МВС України”, – йдеться у повідомленні.

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