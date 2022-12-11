Правоохоронці обшукали ще одного європарламентаря за підозрою в справі щодо Катару й корупції

Його не заарештовували.

Федеральна прокуратура провела обшук у будинку депутата-соціаліста Європейського парламенту від Бельгії Марка Тарабелли, який публічно підтримував Катар. У нього вилучили компʼютерну техніку, пише Le Soir.

Самого депутата не заарештовували. Федеральна прокуратура від коментарів відмовилася, помічник парламентаря – теж. Сам Тарабелла сказав, що йому нема чого приховувати і він хоче співпрацювати зі слідчими.

Обшуки проходили за присутності Тарабелли і президентки Європарламенту Роберти Мецоли.

"Ми можемо підтвердити, що президентка Роберта Мецола повернулася з Мальти, щоб приїхати до Брюсселя і відвідати обшук у будинку члена Європейського парламенту", – повідомив речник ЄП.

Присутності президента парламенту в разі обшуку євродепутата вимагає законодавство.

"Європейський парламент і президент Мецола рішуче виступають проти будь-якої корупції та активно та повною мірою співпрацюють зі слідчими та судовими органами", – додав речник.

Тарабелла є віцепрезидентом делегації з питань відносин із країнами Перської затоки й співголовою групи з питань спорту.

Нагадаємо, федеральна прокуратура Бельгії заарештувала віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі (група соціал-демократів, Греція). Її затримали на місці злочину в рамках розслідування корупції в інтересах Катару.