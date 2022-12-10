Ракета Falcon стартувала з космічного центру імені Кеннеді NASA у Флориді 8 грудня.

Компанія SpaceX запустила на орбіту 40 супутників OneWeb - мережі інтернет-супутників, конкурента власної системи Starlink.

Про це повідомляє LIGA.Tech із посиланням на Space.com.

Ракета Falcon стартувала з космічного центру імені Кеннеді NASA у Флориді 8 грудня о 17:27 за місцевим часом.

OneWeb будує групу з 648 супутників на низькій навколоземній орбіті, яка певною мірою конкуруватиме зі Starlink від SpaceX.

Понад 460 космічних апаратів OneWeb уже перебувають на орбіті. Переважну більшість із них вивели на російських ракетах "Союз", які експлуатує французька компанія Arianespace. Ця домовленість розвалилася після того, як Росія вторглася в Україну в лютому. Незабаром OneWeb уклала угоди зі SpaceX і New Space India Limited.

Нагадаємо, в 2019 році у Франції скасували запуск супутників OneWeb через тріщини в російській ракеті.