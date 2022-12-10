Росія модернізує і нарощує ядерний арсенал, - очільник Пентагону

"Весь світ бачив, як Путін вдається до глибоко безвідповідального бряцання ядерною зброєю".

Росія модернізує та нарощує свій ядерний арсенал і вдається до безвідповідальної ядерної риторики, продовжуючи війну в Україні.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час церемонії представлення нового голови Стратегічного командування США Ентоні Коттона, передає "Голос Америки".

Стратегічне командування США відповідає за ядерну та протиракетну оборону США та ядерну зброю.

"Китайська Народна Республіка нарощує, модернізує та диверсифікує ядерні сили. Росія також модернізує та нарощує ядерний арсенал... Кремль продовжує свою жорстоку і неспровоковану війну проти України і весь світ бачив, як Путін вдається до глибоко безвідповідального бряцання ядерною зброєю", - сказав Остін.

Він зазначив, що США вступають до нової міжнародної ситуації, коли вперше у Америки є дві ядерні країни - стратегічні конкуренти.

Очільник Пентагону наголосив на обов'язку ядерних держав уникати провокацій, зменшувати ризик поширення ядерної зброї, запобігати ескалації та ядерній війні.

Раніше цього тижня президент РФ Володимир Путін заявив, що ризик ядерної війни зростає. При цьому він сказав, що Росія нібито не збирається вдаватися до такого типу зброї першою.

Нагадаємо, речник Держдепу США Нед Прайс прокоментувати заяву Путіна і наголосив, що "будь-які розмови про ядерну зброю є абсолютно безвідповідальними".