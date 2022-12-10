Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Канон так Канон?
Канон так Канон?
«Трикутник смутку»: сатира сучасного лицемірства
«Трикутник смутку»: сатира сучасного лицемірства
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Після вибухів на території РФ росіяни зрозуміли, що війна стосується кожного, – Ігнат
Після вибухів на території РФ росіяни зрозуміли, що війна стосується кожного, – Ігнат
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Попри розмови про переговори, Росія готується до наступу, - ISW
Попри розмови про переговори, Росія готується до наступу, - ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни змінили тактику боїв на Бахмутському напрямку, - Східне угруповання ЗСУ

Головні зусилля противник, як і раніше, зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Росіяни змінили тактику боїв на Бахмутському напрямку, - Східне угруповання ЗСУ

Російські війська змінили свою тактику у боях за Бахмут на Донбасі, який є ключовою мішенню ворога. 

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна.

"Зараз Донбас - це головний фронт боротьби за нашу незалежність і головний напрямок зосередження зусиль нашого противника по продавленню нашої оборони, намаганню вийти в тил і захопити весь український Донбас", - зазначив Череватий.

Він нагадав, головні зусилля противник, як і раніше, зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках, там щодоби відбуваються атаки, штурмові дії, окупанти застосовують всі види артилерії, РСЗВ, авіацію.

"Ворог змінив тактику - замість використання ротно-батальйонних порядків створює штурмові загони та групи, і вже ці групи діляться на підгрупи, які безпосередньо штурмують, а інші їх прикривають вогнем. Ми вивчаємо цю тактику і на кожну таку військову отруту у нас є протиотрута", - розповів Череватий.

За його словами, цю тактику в першу чергу використовують так звані "вагнерівці", але також вона застосовується й іншими родами військ, які залучені до атак українських позицій.

"Загалом, щодо фронту - це зараз така цікава конфігурація, коли не можна сказати, що одна сторона в стані нападу, а інша в глухій обороні. Зараз це динамічний процес, коли ми за змоги атакуємо ворога і намагаємося їх вибити з позицій. І своєю чергою ворог де має перевагу і бачить, що може здійснити атаки - він це робить", - підсумував Череватий.

Нагадаємо, що 9 грудня на Бахмутському напрямку під вогневе ураження російських окупантів потрапили райони понад двадцяти населених пунктів. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли районів Авдіївки, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також