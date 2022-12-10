Поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських військових на Херсонщині (ст.438 Кримінального кодексу).

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Місто Херсон, Бериславський та Херсонський райони щоденно потерпають від обстрілів з боку російської армії. Минулої доби окупанти вдарили по мирним населеним пунктам з мінометів, артилерії, танків та РСЗВ. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру, житлові будинки зазнали значних руйнувань. У місті Херсон вибухи лунали і вдень, і вночі. У мікрорайоні ХБК, в центрі міста, у селищі Чорнобаївка та смт Антонівка пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, медичний заклад",- йдеться в повідомленні.

Є постраждалі серед місцевих жителів. Так, жертвою артобстрілу з боку російських військових став 45-річний херсонець. Чоловік мешкає неподалік Гідропарку і під час обстрілу знаходився вдома. З мінно-вибуховою травмою рук його доставлено в лікарню. Також внаслідок обстрілу мікрорайону ХБК поранено 31-річного місцевого жителя. Чоловіка з мінно-вибуховою травмою, травмою голови та переломами доставлено в лікарню.

Фото: Нацполіція

У смт Антонівка під час артобстрілу отримав поранення 58-річний чоловік. З мінно-вибуховою травмою та ранами обличчя його доставлено в лікарню.

В поліцію звернулася жителька с.Новорайськ Бериславського району, яке ЗСУ звільнили у листопаді. Жінка повідомила, що під час окупації села її 70-річний батько поїхав на велосипеді на роботу через поле. Його шлях пролягав повз блокпост російських військових. Того дня чоловік додому не повернувся. Його знайшли побитим у вкрай тяжкому стані. Зі слів заявниці, військові РФ побили її батька, забрали його велосипед та рюкзак з особистими речами. Того ж дня чоловік від отриманих травм помер. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини злочину.

Також поліція встановлює особу та обставини смерті невідомого чоловіка, тіло якого виявили в полі за селом Новопетрівка Високопільської громади. Поле та підступи до нього заміновані.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли лікарні у Херсоні і Бериславі. У Херсоні окупати поцілили у дитяче відділення і морг, у Бериславі – у терапевтичній корпус.