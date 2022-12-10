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Після атаки дронів на Одесу ситуація в місті важка, проте контрольована, - ОП

На відновлювальні роботи потрібно більше часу.

Після атаки дронів на Одесу ситуація в місті важка, проте контрольована, - ОП
Фото: Скрин відео

В Одесі на відновлювальні роботи після атаки російських дронів піде більше часу, ніж зазвичай.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, цього тижня вдалося відновити майже все енергозабезпечення Одеси. Проте минулої ночі ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах області.

"Станом на зараз Одеса знеструмлена. Заживлено тільки об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції", - написав він у повідомленні.

Він наголосив, що ситуація залишається важкою, однак контрольованою, але "на відновлювальні роботи потрібно більше часу, ніж зазвичай".

Тимошенко зазначив, що влада та комунальники працюють цілодобово над відновленням зруйнованого.

За його словами, в Одесі та області працюють усі "пункти незламності".

Нагадаємо, через нічну атаку дронів на Одещині суттєві руйнування об’єктів енергетики, без світла залишаються тисячі споживачів.

Крім того, ДТЕК повідомила, що в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів окрім критичної інфраструктури.

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