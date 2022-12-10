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Захід не повинен давати Росії нові "гарантії безпеки", - державний міністр МЗС ФРН

Москва вже мала гарантії безпеки, але сама від них відмовилась.

Захід не повинен давати Росії нові "гарантії безпеки", - державний міністр МЗС ФРН
Тобіас Лінднер
Фото: МЗС ФРН

Державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер заявив, що Захід не повинен давати Росії якісь нові "гарантії безпеки", оскільки Москва вже мала усі гарантії, від яких вона сама ж і відмовилася.

Про це повідомляє Українська служба Голосу Америки із посиланням на інтерв’ю Лінднера.

"По-перше, на даний момент я не бачу жодних ознак з боку Росії, жодних сигналів від Путіна, що він справді готовий вести переговори. Те, що він називає переговорами, є чимось на зразок продиктованого миру. Якщо ви подивитеся на установчий договір НАТО-Росія, там роз’яснено, що країни можуть стати членами НАТО, але НАТО не буде розміщувати великі військові угруповання на постійній основі в цих країнах. Тож це вже були певні гарантії безпеки Росії", - сказав німецький міністр коментуючи заяву президента Еммануеля Макрона про те, що Росії необхідно надати "гарантії власної безпеки в той день, коли вона повернеться за стіл переговорів".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон 3 грудня заявив, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки. На його думку, це може бути, зокрема,  неможливість розширення НАТО.

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