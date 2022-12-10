Окупанти завдали по Сумщині удару ракетами С-300

Російські війська ввечері 9 грудня завдали ракетного удару з комплексів С-300 по Великописарівській громаді Сумської області.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, повідомив у Телеграм голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ракета С-300 розірвалася в центрі населеного пункту та пошкодила 20 приватних будинків, багатоквартирний будинок, приміщення пожежної частини, виконавчої служби, відділення банку, 5 магазинів та автомобілі", - розповів він.

Нагадаємо, що протягом дня 9 грудня російські окупаційні війська завдали 48 ударів по прикордонню Сумської області.

8 грудня російські війська знову обстріляли прикордоння Сумської області. Вогонь вівся біля населених пунктів Соснівка та Ходине.