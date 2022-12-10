У частині Херсона немає світла через обстріли росіян

Без світла залишилися три райони міста.

Внаслідок ворожих обстрілів у частині Херсона зникла електроенергія.

Про це у Телеграм написав керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Вночі та вранці російські окупанти обстрілювали Херсон. Через пошкодження ліній електроживлення знову без світла залишилися: центр міста, Шуменський мікрорайон, селище Степанівка. Електроенергії не мають 2549 абонентів", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади енергетиків вже приступили до відновлювальних робіт, повідомив керівник ОВА.

Нагадаємо, що 9 грудня російські військові обстріляли лікарні в Херсоні й Бериславі.

Унаслідок обстрілів Херсона 8 грудня загинули двоє мирних людей.