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У частині Херсона немає світла через обстріли росіян

Без світла залишилися три райони міста.

У частині Херсона немає світла через обстріли росіян

Внаслідок ворожих обстрілів у частині Херсона зникла електроенергія.

Про це у Телеграм написав керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Вночі та вранці російські окупанти обстрілювали Херсон. Через пошкодження ліній електроживлення знову без світла залишилися: центр міста, Шуменський мікрорайон, селище Степанівка. Електроенергії не мають 2549 абонентів", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади енергетиків вже приступили до відновлювальних робіт, повідомив керівник ОВА.

Нагадаємо, що 9 грудня російські військові обстріляли лікарні в Херсоні й Бериславі.

Унаслідок обстрілів Херсона 8 грудня загинули двоє мирних людей.

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