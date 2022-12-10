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Повітряні сили уночі збили 10 іранських безпілотників, запущених по півдню України

Ворог цілився по Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. 

Повітряні сили уночі збили 10 іранських безпілотників, запущених по півдню України
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

Цієї ночі російська армія вчинила нову атаку з використанням іранських ударних БпЛА Shahed. ЗСУ збили 10 із 15 апаратів. 

Під прицілом ворога були південні області. Про це повідомили в фейсбук Повітряних сил ЗСУ.

"Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва. Підрозділами Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили

6 грудня після тритижневої перерви росіяни поновили масовані атаки ударними безпілотниками іранського виробництва. Міноборони Британії вважає, що це може свідчити про постачання їм нової партії.

США також зазначали, що Іран розглядає передачу Росії балістичних ракет. 

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