Іран розглядає передачу Росії балістичних ракет, – Білий дім

Росія та Іран розширюють військове співробітництво. Тегеран розгладяє можливість передачі росіянам балістичних ракет на додачу до безпілотників, які вже використовувалися для нападу на українські цивільні цілі, цитує Bloomberg речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі.

Москва зі свого боку, можливо, постачає іранцям вертольоти і системи протиповітряної оборони. Кірбі додав, що іранські пілоти навчаються керувати одним із найсучасніших російських винищувачів СУ-35.

"Ми закликаємо Іран змінити курс і не робити цих кроків", – сказав Кірбі журналістам під час брифінгу в п'ятницю.

Інформація про можливу передачу Тегераном балістичних ракет для росіян лунала й раніше. Після поставки улітку партії ударних безпілотників у жовтні західні меді почали писати про згоду Ірану поставити росіянам балістичні ракети та більше ударних безпілотників.

У грудні керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що станом на зараз Іран жодної балістичної ракети росіянам не доставив. Китай озброєння не постачав також.

Водночас британська розвідка вважає, що могло відбутися постачання нової партії ударних БпЛА – про це свідчить відновлення атак за їх використання після тритижневої перерви.