Головне за день. П’ятниця, 9 грудня

Бої на Бахмутському напрямку, новий пакет допомоги від США, конференція "Права людини за темних часів", вирок Іллі Яшину. Яким запам’ятається 289-й день повномасштабної війни.

Найскладніша ситуація з електропостачанням на Донеччині та Харківщині. У Київській області дефіцит електрики більший на лівобережжі.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, у Донецькій та Харківській областях росіяни майже щодня атакують артилерією об’єкти генерації та розподільчі мережі

"Ситуація ускладнюється погодними умовами, які уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й роботу саперних бригад", - сказав Шмигаль.

Станом на ранок 9 грудня резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини.

Шмигаль повідомив, що наразі в Україні пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі, а також отримали пошкодження всі теплові та гідроелектростанції.

Детальніше про ситуацію – в нашій новині.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається поліпшити тактичне положення.

За добу російські окупанти завдали чотирьох ракетних та дев'ятьох авіаційних ударів по Україні. Зафіксовано і 25 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали мирні населені пункти Комишуваха, Григорівське та Юльївка Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 9 грудня – в новині.

Із 24 лютого російські загарбники випустили більшість своїх ракет по мирному населенню. Про це під час конференції "Права людини за темних часів" заявив президент України Володимир Зеленський.

"З усіх ракет, випущених російською армією з 24 лютого, 62% були направлені саме проти цивільних об'єктів, проти людей, проти людяності. А ще - фільтраційні табори. Виявлені реальні, сучасні катівні та масові поховання людей", - сказав він.

Президент нагадав, що російські окупанти примусово депортують українців в Росію, мобілізують громадян України на окупованих територіях в окупаційну армію, російські родини незаконно всиновлюють викрадених українських дітей тощо.

Голова держави закликав міжнародних партнерів створити "єдиний правовий фронт, який здолає цю геноцидну політику".

Володимир Зеленський також заявив, що держава робитиме все для повернення усіх українців - дітей, дорослих, військовополонених, політв’язнів, - які силою утримуються на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях нашої держави.

"Нам вже вдалося повернути 1331 українських воїнів. І я дуже пишаюся цим результатом нашої держави. Це захист наших людей, де вони б не були. Ми повинні повертати усіх. Це наш обов’язок", - сказав він.

Сполучені Штати Америки виділили черговий пакет допомоги Україні. Як ідеться на сайті Пентагону, сума допомоги становить 275 млн доларів.

В американському Міноборони зазначили, що "пакет допомоги в галузі безпеки надасть Україні нові можливості для посилення своєї протиповітряної оборони на додаток до критично важливого обладнання, яке Україна так ефективно використовує для самооборони на полі бою".

Склад нового пакету допомоги – в нашій новині.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув та підтримав проєкт Закону про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій (№8221), який має на меті повністю заборонити діяльність РПЦ та її структур на території України.

Законопроєкт представив перший автор проєкту, голова підкомітету з питань культурної політики Микола Княжицький.

Документ встановлює заборону діяльності на території України російської православної церкви та її підрозділів; передбачає, що всі правочини, пов’язані з використанням майна (оренда, лізинг тощо), припиняються достроково; встановлює особливості найменування релігійних організацій. Зокрема використовувати у своїй назві слова "православний" або "православна" має право лише організація, підлегла Православній Церкві України.

Подробиці – в новині.

Очільника Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іосафа суд відправив під нічний домашній арешт.

У коментарях журналістам Іосаф заперечив, що спілкувався з главою РПЦ після повномасштабного вторгнення Росії, а щодо опублікованих у медіа його листів сказав, що це "надсилає канцелярія багатьом священникам".

Детальніше – в нашій новині.

Саейма Латвії ухвалила заяву про міжнародні злочини Росії в Україні та притягнення винних до відповідальності.

Парламент закликав також створити спеціальний міжнародний трибунал. "Парламентарі рішуче засуджують агресивну війну Росії проти України і не визнають анексію завойованих під час неї територій, а Росію вважають найбільшою загрозою для світу як у Європі, так і в усьому світі", - йдеться в повідомленні пресслужби Саейми.

Парламент підтримав заклик Верховної Ради України до світової спільноти визнати російський режим терористичним, а Росію - державою, яка підтримує тероризм.

Саейма також запропонувала включити російську приватну військову компанію Вагнера до списку осіб, груп та організацій, причетних до терористичних актів.

Міщанський суд Москви засудив опозиційного політика Іллю Яшина до 8,5 років колонії загального режиму.

Яшина звинуватили у поширенні "фейків" про російську армію. Справу проти опозиціонера відкрили через стрім про вбивство мирних українців у Бучі російськими окупантами.

"Процес замислювався як викриття "ворога народу" в моїй особі, але перетворився на антивоєнну трибуну. Ми говорили правду про військові злочини та закликали зупинити кровопролиття", — заявив Яшин після оголошення вироку.

Нагадаємо, днями у Москві засудили до трьох років колонії суворого режиму громадянина України Олексія Пасічника за те, що він придбав GPS-трекер - пристрій, який може визначати місце перебування та записувати звук.

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