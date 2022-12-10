У Херсоні окупанти обстріляли пологове відділення лікарні, - Тимошенко

Російські окупанти 10 грудня обстріляли медичний заклад у звільненому Херсоні, постраждалих немає.
Про це у Телеграм повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських військових на Херсонщині.
9 грудня росіяни обстріляли лікарні у Херсоні і Бериславі. У Херсоні окупати поцілили у дитяче відділення і морг, у Бериславі – у терапевтичний корпус.