У Херсоні окупанти обстріляли пологове відділення лікарні, - Тимошенко

Російські окупанти 10 грудня обстріляли медичний заклад у звільненому Херсоні, постраждалих немає.

Про це у Телеграм повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських військових на Херсонщині.

9 грудня росіяни обстріляли лікарні у Херсоні і Бериславі. У Херсоні окупати поцілили у дитяче відділення і морг, у Бериславі – у терапевтичний корпус.