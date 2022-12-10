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У Норвегії вручили Нобелівську премію миру

Лауреати на сцені закликали створити трибунал для Путіна та Лукашенка.

У Норвегії вручили Нобелівську премію миру
Олександра Матвійчук
Фото: wp.com

В Осло (Норвегія) відбулось вручення Нобелівської премії миру, яку в 2022 році було присуджено українському Центру громадянських свобод, білоруському правозахиснику Алесю Біляцькому та російському центру «Меморіал».

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Лауреати на сцені закликали міжнародну спільноту створити трибунал для терориста №1 Володимира Путіна та його посібника Олександра Лукашенка.

«Вони вважають, що можуть робити все, що хочуть. І зараз ми маємо перервати це коло безкарності, сформувати міжнародний трибунал та зробити Лукашенка, Путіна та інших винуватців відповідальними — не лише заради українців, а й інших країн та народів світу», – зазначила голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру 2022 року присудили одній людині та двом організаціям. Це український Центр громадянських свобод, російський "Меморіал" і адвокат з прав людини, білорус Алесь Біляцький. 

Лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук під час зустрічі із президентом Франції Макроном попросила його допомогти у звільненні усіх військових та цивільних людей, яких утримує Росія. 

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