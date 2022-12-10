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Азербайджан відправив в Україну партію трансформаторів вартістю $850 тисяч

Партія буде відправлена у два етапи.

Азербайджан відправив в Україну партію трансформаторів вартістю $850 тисяч
Фото: Владислав Каневський

З Азербайджану в Україну вирушив гуманітарний караван з партією промислових трансформаторів та генераторів з метою надання допомоги у стабілізації енергозабезпечення. 

Про це у Facebook написав посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

"Згадана допомога загальною вартістю близько 850 тис. дол. США та вагою понад 50 тон направляється в Україну у два етапи. В умовах нестачі електроенергії, води і тепла - це обладнання допоможе пережити наслідки варварських російських ракетних ударів по енергетичній структурі України", - написав посол.

Він зазначив, що під час спілкування з азербайджанськими ЗМІ сказав, що російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури є цинічним продовженням політики геноциду, яку держава-агресор проводить проти українського народу. Ці дії в черговий раз підтверджують, що Росія є державою-терористом.

Нагадаємо, що основними напрямками подальшої співпраці України та Японії мають стати допомога у проходженні опалювального сезону, проведення оцінки збитків та потреб на відновлення у сфері ЖКГ, а також відбудова України.

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