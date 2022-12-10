МЗС України закликає створити спеціальний трибунал щодо агресії РФ

Покарання РФ і її керівництва виключить можливість повторення агресії, наголосили у МЗС.

Порушення прав людини і основних свобод, а також гуманітарного права, що здійснюються РФ в Україні, загрожують функціонуванню міжнародної правозахисної системи.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди Міжнародного дня прав людини, опублікованій пресслужбою відомства.

"Переконані, що завадити цьому можуть лише спільні міжнародні зусилля щодо посилення більш ефективного реагування, запобігання та покарання за такі злочини", - йдеться у заяві.

У МЗС України також закликали міжнародне співтовариство посилювати тиск на РФ, щоб вона "припинила порушення прав людини і звільнила всіх незаконно позбавлених волі громадян України".

"Ми також наголошуємо на необхідності створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Покарання РФ і її керівництва виключить можливість повторення агресії Росії в майбутньому", - наголошується в заяві відомства.

Відзначається, що через 74 роки після прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини РФ, яка досі залишається членом ООН, "відверто демонструє зневагу до принципів, закладених у декларації, Європейській Конвенції про захист прав людини та її основоположних свобод, а також в інших міжнародно-правових інструментах".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся з листом до Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля із закликом поширити санкції на виробництво Росією ракет.