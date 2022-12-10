В Оленівці утримують 150 українців, - Лубінець

На українських полонених можуть тиснути, щоб вони відмовлялися від повернення.

На даний час у колонії в окупованій Оленівці Донецької області утримується 150 громадян України, серед яких і цивільні, й військові.

Про це уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять її. За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові", - сказав Лубінець.

Омбудсмен також розповів, що на українських полонених можуть тиснути, щоб вони відмовлялися від повернення в Україну.

"Нам часто дають інформацію, що той чи інший громадянин чи громадянка України не хочуть повертатися. Ми зараз напрацьовуємо варіант, як особисто я це можу перевірити. Як один із варіантів, коли я особисто присутній і мені громадяни України повідомляють, що вони відмовляються від обміну. Все інше я розглядаю як можливий тиск на наших громадян, щоб вони не поверталися", - додав омбудсмен.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже повернула 1331 військового з російського полону.

6 грудня відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя.