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Журналістів Ukraїner викликають до прокуратури через конфлікт із власницею зруйнованої ферми на Харківщині, - Логвиненко

Ukraїner намагався допомогти відновити зруйновану ферму, проте наразився на конфлікт із її власницею.

Журналістів Ukraїner викликають до прокуратури через конфлікт із власницею зруйнованої ферми на Харківщині, - Логвиненко
Команда Ukraїner
Фото: Надано автором

Журналіст і засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко отримав повістку до Харківської окружної прокуратури після спроби допомогти фермерці Любові Злобіній відновити її зруйноване обстрілами господарство на Харківщині. Крім нього повістку вручили і режисерці Ukraїner Каріні Пілюгіній.

Про це повідомив засновник проєкту в Facebook.

"Отже на честь дня волонтера та ЗСУ нам з Karina Piliugina прийшли повістки в прокуратуру за спробу допомогти фермерці, на відновлення ферми якої ми збирали кошти та волонтерів, але згодом отримали від неї погрози, тож охочим повернули донати, а 1,818 млн перерахували в "Повернись живим", - йдеться в його повідомленні.

Логвиненко зауважує, що після того, як журналісти відмовилися віддати на безконтрольне використання всю суму готівкою або на картку, вона раптово почала їм погрожувати. Як наслідок, оскільки банк не міг перевести у зворотному напрямку гроші всім, хто їх жертвував, більшу частину зібраних коштів команда Ukraїner спрямувала до фонду "Повернись живим", а решту - повернула тим, хто донатив на відбудову господарства Злобіної.

"Ми спробували допомогти - не вдалося, зате вдалось вберегти кошти і залишити їх підконтрольними та працювати на нашу перемогу як не у відбудові, так у підтримці ЗСУ", - зазначив Богдан Логвиненко.

Пори те, що команда проєкту надала прокуратурі всі виписки з банку про переведення коштів фонду "Повернись живим" і донаторам, причиною виклику прокурор вказує провадження за статтею 201-2 ч. 2 ККУ (Продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку).

Нагадаємо, у вересні у Луцьку відбувся форум волонтерів "Ви волонтер - вам підозра!". Передумовами його проведення стало збільшення кількості резонансних справ проти волонтерів, а також незадовільна якість державного обвинувачення у них. Учасники форуму вимагали усунути недоліки законодавства, що призводять до їхнього переслідування.

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