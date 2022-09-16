Волонтери вимагають усунути недоліки законодавства, що призводять до їх переслідування

Сьогодні у Луцьку відбувся форум волонтерів “Ви волонтер – вам підозра!”. Передумовами проведення форуму стало збільшення кількості резонансних справ проти волонтерів, а також незадовільна якість державного обвинувачення у них.

Про це йдеться у пресрелізі, оприлюдненому за підсумками форуму.

Зазначається, що у форумі взяли участь волонтери, які допомагають українському війську, представники Волинської ОВА, апеляційного суду, ГУ Національної поліції у Волинській області, представник омбудсмена та адвокати.

“Ми з луцькими друзями дуже швидко відклали свої справи та родини на другий план і включилися у допомогу війську на початку березня. Всі розуміли, що негайно потрібно допомагати нашим захисникам та захисницям – бронежилетами, раціями, одягом, автомобілями, амуніцією. І ми це знаходили, доставали, привозили. Правдами і неправдами доставляли на передову та у підрозділи, що готувалися на ротацію. У нас ніхто не питав де ми брали гроші, яких зусиль це нам коштувало. Не було жодної допомоги ні від держави, ні від силовиків – самі збирали кошти, самі шукали по світу матеріали й купували, самі придумували як завезти швидко в Україну, самі налагоджували виробництво, самі доставляли у частини. А тепер виявляється, що ми злочинці і порушники закону. Нашим друзям та рідним вручають підозри, намагаються арештовувати речі для армії, заважають працювати. Це якийсь саботаж і підрив обороноздатності країни”, – розповів співорганізатор Форуму та волонтер із Луцька Григорій Зеленюк.

На форумі обговорювались недоліки законодавства, що призводять до неправомірного переслідування волонтерів, перешкоджають допомозі українському війську (підривають обороноздатність країни) і дискредитують волонтерський рух як такий.

Волонтери наголосили, що чинне законодавство потребує негайного вдосконалення у тій частині, яка надто широко визначає поняття “гуманітарна допомога” і не бере до уваги того факту, що дуже часто це лише назва для товарів, які волонтери самі закупають за власні або зібрані кошти.

За результатами роботи було ухвалено звернутися до Верховної Ради України та президента України з конструктивними пропозиціями невідкладних першочергових змін і доповнень до чинного законодавства, а також щодо неприпустимості упередженого та дискримінаційного ставлення до волонтерів з боку правоохоронних органів.

Нагадаємо, 8 вересня поліція провела обшуки у помешканнях львівських волонтерів Святослава Літинського та Назарія Островського. Літинський та Островський є фігурантами у кримінальному провадженні щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги – автомобілів. Ухвалу про проведення обшуків видала 16 серпня слідча суддя Голосіївського районного суду Києва Вікторія Хоменко у рамках кримінального провадження ще від 24 червня 2022 року.