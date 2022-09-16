Затримано учасника хакерського угруповання, яке завдало збитків на понад 120 млн доларів США, – Офіс генпрокурора

У результаті роботи отримано приватні ключі для розблокування вірусів-вимагачів, що дають можливість потерпілим компаніям і установам відновити раніше зашифровані дані.

Офісом Генерального прокурора спільно з Департаментом кіберполіції Нацполіції України та правоохоронними органами Франції, Нідерландів, Норвегії, України, США, Швейцарії за підтримки Європолу та Євроюсту на території Швейцарії в серпні 2022 року затримано та взято під варту одного із учасників хакерського угруповання.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Завдяки злагодженим діям всіх учасників міжнародної слідчої групи ще у жовтні 2021 року було проведено міжнародну операцію щодо документування злочинної діяльності хакерського угруповання, яке розповсюджувало віруси-вимагачі LockerGoga. Від дій хакерів постраждали понад 1800 компаній та установ у 71 країні. Загальні збитки сягають більш ніж 120 млн доларів США.

Наразі у ході проведених слідчих дій вилучено техніку та носії інформації, що використовувалась цим угрупованням. За результатами спільного аналізу цих носіїв отримано приватні ключі для розблокування вірусів-вимагачів, які дають можливість потерпілим компаніям і установам відновити дані, раніше зашифровані шкідливими програмами LockerGoga.

У співпраці з Європолом створено інструмент для допомоги жертвам у процесі дешифрування інформації.

На сьогодні на території України проводяться слідчі дії з метою притягнення до відповідальності всіх учасників хакерського угруповання.

Раніше повідомлялося, що Держспецзв’язку співпрацюватиме з Агентством з кібербезпеки Департаменту нацбезпеки США. Наразі США разом із Україною є країнами, на які здійснюється найбільша кількість кібератак.