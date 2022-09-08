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Про підозри за незаконне вивезення українського зерна повідомлено двом капітанам російських суден, - Офіс генпрокурора

Мова йде про капітанів суден “Матрос Кошка” та “Амур-2501”.

Про підозри за незаконне вивезення українського зерна повідомлено двом капітанам російських суден, - Офіс генпрокурора
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя повідомлено про підозри ще двом капітанам російських суден, які брали участь у незаконному перевезенні окупантами українського зерна з Криму до третіх країн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

“За даними слідства, капітани суден “Матрос Кошка” та “Амур-2501” під прапором РФ здійснили шість незаконних заходів та виходів з закритого Севастопольського морського торговельного порту”, - йдеться у повідомленні.

Підозрювані забезпечували завантаження суден зерном, яке представники країни-агресора незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України та перевезення його до третіх країн. 

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, капітани суден періодично вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему “AIS” та вносили до неї фіктивні відомості щодо курсу суден. Вони прямували нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого Криму.

Підозрюваним інкриміновано порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

Нагадаємо, було накладено арешти на шість суден, які брали участь у перевезенні викраденого українського зерна з Криму. Півострів Крим використовується РФ у якості плацдарму для незаконного перевезення зерна, викраденого з ТОТ України.

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