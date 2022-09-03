СБУ виявила дві ботоферми, що проводили деструктивну діяльність: клієнтами були росіяни та піар-підрозділи партій

Під час обшуків вилучили банківські картки і техніку з доказами.

Служба безпеки заблокувала ще дві ботоферми, які поширювали деструктивний контент. Одна з них діяла в Київській області, друга – в Одеській.

Майже 7000 акаунтів дискредитували сили оборони та керівництво України, виправдовували збройну агресію Росії та розхитували суспільно-політичну ситуацію. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, київську ботоферму на 5000 акаунтів створив і адміністрував уродженець Запорізької області. Він реєстрував фейкові акаунти через російські електронні поштові сервіси і віртуальні номери російських і білоруських мобільних операторів. Інколи використовував для їх верифікації підроблені документи українців. Готових ботів чоловік здавав у оренду чи продавав, а кошти за це приймав на банківську картку.

Клієнтами зловмисника були піар-підрозділи політичних партій та росіяни, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.

Вилучено компʼютери з доказами, спеціальне програмне забезпечення. Вирішується питання щодо повідомлення підозри з ч.1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

В Одеській області ботоферму організували чотири місцеві мешканці.

"Основний напрямок діяльності зловмисників – створення та просування акаунтів у соцмережах і месенджерах. Ділки використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні, зокрема, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів", – йдеться у повідомленні.

Клієнтами зловмисників були росіяни. Вилучено комп’ютерну техніку, чотири сервери, понад 250 USB-модемів та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, банківські картки, через які відбувалися розрахунки, понад 400 SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Після проведення експертиз вирішуватиметься питання щодо оголошення фігурантам підозр за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

Нагадаємо, місяць тому СБУ повідомила про ліквідацію мільйоноої ботоферми, що розхитувала ситуацію в Україні. Правоохоронці також викривали мережі фейкових акаунтів, що адмініструвалися з російської території.