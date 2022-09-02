Накладено арешти на шість суден, які брали участь у перевезенні викраденого українського зерна з Криму, - Офіс генпрокурора

Півострів Крим використовується РФ у якості плацдарму для незаконного перевезення зерна, викраденого з ТОТ України.

За клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя суд наклав арешти на шість морських суден, які заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова. Вони брали участь у перевезенні викраденого окупантами українського зерна та були знаряддям вчинення злочинів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Встановлено, що судна "Амур-2501", "Александр Грин", "М. Андреев", "Федор", "Св. Константин" та "Капитан Корчин" під прапором РФ здійснюють систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту, переправляючи українське зерно до третіх країн", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, зазначають у прокуратурі, півострів Крим використовується РФ як плацдарм для незаконного перевезення зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, судно з українською кукурудзою сіло на мілину в Босфорі. Це перший такий інцидент після підписання експортної угоди в липні.