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ДБР направило документи на екстрадицію одного з фігурантів "Батальйону Монако"

ДБР активно розслідує провадження щодо законності перетину кордону військовозобов’язаними громадянами України з так званого "Батальйону Монако". Водночас працівники ДБР розслідують й інші епізоди протиправної діяльності деяких "бійців" цього елітарного клубу.

ДБР направило документи на екстрадицію одного з фігурантів "Батальйону Монако"
Фото: РБК

Працівники ДБР підтвердили місцезнаходження одного з героїв журналістського розслідування про "Батальйон Монако", підозрюваного у кримінальному провадженні щодо незаконної розтрати коштів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Наразі вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи щодо цього вже направлені у відповідні країни ЄС.

"По іншій персоні, що згадувалась у журналістському розслідуванні, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту", - інформує бюро.

Слідство встановило, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету.

Крім того, під час розслідування виявлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові.

"За матеріалами ДБР накладено арешт на майно "бійця батальйону Монако", який відпочиває на лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців", - йдеться в повідомленні.

Бюро нагадує, що 17 серпня 2022 року працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні "Української правди", щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Повідомляється, що в межах розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

Нагадаємо, журналісти Української правди підготували сюжет про те, що попри повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти нашої країни, українські бізнесмени, політики й народні депутати масово виїхали відпочивати на Лазурний берег.

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