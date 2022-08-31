Заступника керівника прокуратури на Луганщині судитимуть за державну зраду, - Офіс генпрокурора (уточнено)

Він публічно повідомляв неправдиву інформацію нібито про вчинення злочинів окремими підрозділами Збройних Сил України проти мирного населення.

Прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника керівника однієї з окружних прокуратур Луганської області за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений упродовж травня-червня 2022 року виступав перед засобами масової інформації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області. Демонструючи посвідчення працівника прокуратури, він публічно повідомляв неправдиву інформацію нібито про вчинення злочинів окремими підрозділами Збройних Сил України проти мирного населення, а також про розслідування кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

Уточнено. За інформацією ДБР, мова йде про колишнього заступника керівника Старобільської прокуратури Луганської області.

Крім того, бюро завершило досудове розслідування стосовно іншого колишнього правоохоронця, який зайняв посаду у так званій "прокуратурі Кремінського району", яку незаконно створили росіяни. Наразі він співпрацює з окупантами, переслідує військовополонених та місцевих жителів, які надають допомогу ЗСУ.

Його так само обвинувачують у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Фото: ДБР

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, включаючи довічне ув'язнення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу співробітників СБУ.

Нагадаємо, повідомлено про підозру п'яти особам, які беруть участь у створенні окупаційних псевдоорганів на Луганщині. Їх звинувачують у колабораційній діяльності.