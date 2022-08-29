ДБР відкрило провадження за фактом розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні війни

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу за фактом розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні війни.

У пресслужбі ДБР заявили, що Бюро "не займалось і не займатиметься переслідуванням військових, які віддано захищають Батьківщину, але рішуче припинятиме спроби деяких осіб нажитись на війні".

"Інформуємо, що Бюро дійсно відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна летовища. У межах розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна. Також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю", – заявили в повідомленні.

Нагадаємо, учора видання "Цензор нет" повідомило про те, що ДБР відкрило провадження проти Сергія Кривоноса. Провадження стосується оборони аеропорту "Київ", до якої він був залучений за своєї ініціативи в перші дні повномасштабного вторгнення. Сам генерал в запасі в коментарі головреду Юрію Бутусову сказав, що нібито за рішенням президента проти нього порушена справа "звинувачують у незаконному захисті аеропорта Жуляни від російських окупантів".

У Генштабі заявили, що Кривонос був призначений головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним керівником оборони аеропорту "Київ" винятково як доброволець та з урахуванням його бойового досвіду з оборони краматорського аеропорту.