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Усі спроби окупантів провести псевдореферендум у Запоріжжі - безрезультатні, - начальник ОВА

Ворог вже декілька разів переносив проведення псевдореферендуму.

Усі спроби окупантів провести псевдореферендум у Запоріжжі - безрезультатні, - начальник ОВА
Фото: скріншот відео

Ворог вже декілька разів переносив проведення "референдуму" на непідконтрольній території.

Про це на брифінгу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає кореспондент LB.ua.

"В Росії немає закону про референдум та ніколи він там жодного разу не проводився. "Референдум" тут полягає у тому, що одна людина підійшла до дзеркала, сама себе спитала та зробила. Тому ми називаємо це дуже просто. Це інформаційна спецоперація, яка спрямована на намагання та легітимацію своєї присутності на окупованих територіях", - заявив він.

Старух підкреслив, що окупанти вже декілька разів переносили проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Ця історія та спецоперація продовжується. Переносилася з квітня кілька разів. Колаборанти та окупанти зі спецслужбами Росії продовжують намагатися це зробити. У нас 2/3 або приблизно 65% населення області знаходяться на підконтрольній Уряду та владі території. Та тут кількасот тисяч людей, які виїхали. Тому навіть з цієї точки зору говорити про щось недоречно", - підкреслив Старух.

Нагадаємо, вчора росіяни 14 годин обстрілювали Оріхів на Запоріжжі. Мешканців закликали евакуюватись.

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