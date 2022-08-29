Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 379 дітей, – Офіс генпрокурора

Пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Більше ніж 1114 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 29 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 379. Зросла кількість поранених – понад 735", – йдеться у повідомленні.

За словами ювенальних прокурорів, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За повідомленням, найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55 та Запорізькій – 46.

Напередодні, 28 серпня, внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури м. Оріхів Пологівського району Запорізької області отримали поранення двоє дітей 3 та 6 років.

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Офіс генпрокурора нагадує, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Також на платформі "Діти війни" можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Нагадаємо, за шість місяців збройної агресії РФ в Україні постраждали більше ніж 1097 дітей.