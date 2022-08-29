Фото: Олег Синуєгубов у Телеграм

Під час учорашньої ракетної атаки на Харків ворожі війська знову вдарили біля будівлі Харківської ОВА, яка зазнала сильних руйнувань ще в перші дні повномасштабного вторгнення.

Фото наслідків ударів голова ОВА Олег Синєгубов оприлюднив у телеграмі.

"Обидві запущені окупантами ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА. Зруйновано триповерхову адміністративну будівлю поруч. Пошкоджені припарковані недалеко автомобілі. На місці вибуху утворилася велика вирва. На щастя, ніхто не постраждав", – написав він.

Фото: Олег Синєгубов у Телеграм

Фото: Олег Синєгубов у Телеграм

Фото: Олег Синєгубов у Телеграм

Фото: Олег Синуєгубов у Телеграм

На місці прильоту знайдено деталі російської ракети ЗРК С-300.

У повідомленні про ракетний удар мер міста Ігор Терехов повідомив, що вражено місце, в яке прилітало вже неодноразово, але не уточнив, про яку саме будівлю йдеться.