Зеленський присвоїв державні нагороди понад 240 людям, зокрема Притулі, Дейнезі, Чмуту, журналістам, артистам, міністрам

Президент Володимир Зеленський присвоїв низку державних нагород з нагоди Дня Незалежності.

В указі від 23 серпня, оприлюдненому в неділю, йдеться про нагороду понад 240 людей, зокрема, волонтерів, журналістів, вчителів та артистів.

Всі нагороди присвоєно "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку".

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня отримав директор – президент "Міжнародної комерційної телерадіокомпанії" (ICTV) Олександр Богуцький.

Орден "За заслуги" I ступеня: начальник Подільської філії державного підприємства "Український державний центр радіочастот", м.Вінниця Володимир Артюха, чемпіон XI Всесвітніх ігор з таїландського боксу Муей Тай Ігор Любченко, чемпіона світу з професійного боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик.

Орден "За заслуги" II ступеня отримали 11 людей, серед них: волонтер Сергій Притула, волонтер Віталій Дейнега, головний консультант Управління Департаменту Офісу президента Іван Хуторний, спецкори 1+1 Руслан Ярмолюк та Наталія Нагорна, заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

Орденом "За заслуги" III ступеня нагороджено понад 80 людей, зокрема співака і композитора Дмитра Шурова, директора Київської філії Концерну радіомовлення Юрія Шварці, заступника голови Закарпатської ОДА Ігоря Шинкарюка, віцепремʼєра-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, керівника департаменту ОПУ Сергія Трусова, шеф-редакторку новин "Національної суспільної телерадіокомпанії України" Дарʼю Феденко, журналіста "Української правди" Михайла Ткача, чемпіона XI Всесвітніх ігор зі спортивної акробатики Данила Стецюка, гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, редактора сайту "Європейська правда" Сергія Сидоренка, голову військового капеланства мусульман України, Харківська область Сергія Путіліна, співака Олександра Пономарьова, волонтера Олексія Мочанова, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, медіаексперта каналу "Рада" Владислава Матяша, міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, міністра інфраструктури Олександра Кубракова, актора і ведучого Євгена Кошового, капелана Сергія Ісмагілова, артиста Андрія Данилка, віцепремʼєрку-міністерку з питань реінтеграції ТОТ Ірину Верещук.

Орденом "За мужність" II ступеня відзначено військово кореспондента Андрія Цаплієнка. Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут отримав медаль "Захисника Вітчизни".

Посмертно нагороджені орденом "За мужність" III ступеня водій групи експлуатації транспорту філії "Запорізька дирекція" акціонерного товариства "Укрпошта" Олексій Галчанський, оператор котельні державного підприємства "Сумське лісове господарство" Павло Гурʼянов, листоноша відділення філії "Запорізька дирекція" акціонерного товариства "Укрпошта" Ельміра Замотай, волонтер, м. Чернігів, Ігор Ільющенко, голова Ріпкинського відділення Мисливсько-рибальського підприємства Чернігівської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок Анатолій Кульгейко, контролер відділу № 146 державного підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова", м. Дніпро Віра Лебединець, громадський діяч Смаіл Меметов, водій гуманітарного вантажу, м. Чернігів, Леоніда Метлицький, водій автобуса Ставищенського навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів – юридичний ліцей" № 2 імені О.С.Паланського Ставищенської селищної ради Білоцерківського району, Київська область Михайла Сіндєєва, старосту Мотижинського старостинського округу Макарівської селищної ради, Київська область Ольгу Сухенко (її окупанти закатували разом із родиною), машиніста екскаватора дочірнього підприємства "УкрСіверБуд", м.Чернігів Олександра Тесленка.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 24 серпня премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона було нагороджено орденом Свободи.